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Юрист предупредил о риске штрафа за разные зимние шины на автомобиле

Юрист Редин заявил о риске штрафа за неодинаковые зимние шины на одном автомобиле
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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин предупредил автомобилистов, что использование неправильных зимних шин карается штрафом.

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В беседе с агентством «Прайм» в понедельник, 28 ноября, юрист объяснил, что, согласно требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», шины должны быть новыми, все четыре резины должны быть одинаковыми и зимой помеченными международным знаком «M+S», «M&S» или «M S» (то есть, «грязь и снег»).

Слишком изношенные шины также запрещены для использования, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Юрист посоветовал использовать резину, где есть символ горы или снежинки: они лучше приспособлены для езды по заснеженным или скользким дорогам. За нарушение правил автомобилисту грозит штраф за управление транспортным средством с неисправностями в размере 500 рублей, пишет Life.ru.

По словам Редина, менять шины стоит, и иногда лучше поездить на шипах без снега, чем в ответственный момент рисковать своим автомобилем, а также своей и чужой безопасностью.

25 ноября руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Auto Илья Иванский в беседе с «Известиями» рассказал, как избежать обледенения автомобиля. В частности, для снижения рисков примерзания резиновых уплотнителей на багажнике и дверях автомобиля к его кузову следует периодически обрабатывать их специальной автохимией с силиконом. После поездок в мороз нужно проветривать машину, чтобы в нем не оставалось влажного воздуха.

17 ноября автомеханик Михаил Бойцов рассказал, как подготовить машину к зиме. По его словам, перед началом сезона автомобиль лучше отогнать на проверку в автосервис, где специалисты проверят свечи зажигания, стартер, аккумулятор и тормозную систему. Самостоятельно можно проверить уровень жидкостей в автомобиле и сколы лакокрасочного покрытия, отмечает телеканал «360». Бойцов отметил, что если планируются частые поездки за город, лучше выбирать шипованную резину.

В октябре прошлого года автоэксперт Владимир Сажин рассказал о правильном хранении летней резины. В беседе с телеканалом «Звезда» специалист отметил, что хранить шины следует в вертикальном положении. Кроме того, резину стоит периодически переворачивать, чтобы она не деформировалась. По словам Сажина, если конструкция корда погнется, то к дальнейшей эксплуатации она станет непригодной. Хранить шины можно на балконе или в кладовке.

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