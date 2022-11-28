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В ЕП рассказали о содержании девятого пакета санкций против РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Европарламент пытается призвать ЕС не допустить ремонт «Северного потока» и «Северного потока – 2» в рамках нового пакета санкций. Как рассказал «Известиям» депутат европарламента от ФРГ Гуннар Бек, осуществить это предлагается с помощью введения эмбарго на импорт энергоносителей из России.

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«Это будет означать, что все государства-члены, включая Германию, будут обязаны воздержаться от намерений отремонтировать СП и СП-2. Такие намерения ЕП пытается продвинуть после голосования по резолюции о признании РФ «страной спонсором-терроризма». Международная изоляция должна подразумевать полный запрет на торговлю», — отметил он.

При этом, по словам евродепутата, помимо отсутствия соответствующих полномочий у ЕП, препятствием будет и процесс согласования, поскольку многие страны объединения не готовы на такой шаг.

Гуннар Бек отметил, что из-за сложностей при согласовании энергетических санкций ЕС вынужден концентрироваться на персональных. Под ударом в девятом пакете окажутся не только люди из ближайшего окружения российского руководства, но и представители властей новых регионов РФ, заверил евродепутат.

Напомним, Евросоюз пока не может согласовать порог цен на нефть. При этом страны Прибалтики и Польша настаивают на принятии нового санкционного пакета до 5 декабря.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Трубный выбор: ЕП пытается добиться запрета ремонта СП и СП-2

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