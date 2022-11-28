СК заявил о расследовании обстрела ВСУ Шебекино в Белгородской области

Следственный комитет (СК) России расследует обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенного пункта Шебекино в Белгородской области. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщили в Telegram-канале ведомства.

«В результате действий украинских националистов в Шебекино повреждены линии электропередач, на территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обстрелов ВСУ погибли три человека в Макеевке. Также в Ворошиловском районе Донецка была ранена мирная жительница, а в Кировском районе получил ранение мужчина.

Согласно заявлению СК, следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и причастных к этому лиц.

Ранее, 22 ноября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле ВСУ Шебекино погибла мирная жительница. По его словам, женщина получила черепно-мозговую травму. Врачи пытались ее спасти, но пострадавшая умерла в машине скорой помощи.

17 ноября в результате попадания снарядов в частный жилой дом в Шебекино пострадала девушка. До этого, 15 ноября, в результате обстрела города два человека погибли, еще трое пострадали.

В настоящее время в Белгородской области идет строительство укреплений в связи с напряженной обстановкой из-за обстрелов со стороны Украины.

Кроме того, в ряде регионов России с октября введен средний уровень реагирования — в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Это также связано с ситуацией на Украине.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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