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Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 ноября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода с прояснениями ожидает жителей Московского региона в понедельник, 28 ноября. Также по области возможен небольшой снег, на дорогах местами ожидается гололедица — соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –4 до –2 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –9.

В Московской области ожидается от –7 до –2 градусов в дневное время суток и до 12 градусов мороза — в ночное.

Днем прогнозируется восточный ветер со скоростью 3–8 м/с, ночью — юго-восточный ветер, его скорость составит 2–7 м/c.

Атмосферное давление составит 764–766 мм ртутного столба.

Ранее, 27 ноября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что календарная зима в Москве начнется с усиления морозов и аномально высокого давления. По его словам, к концу ноября произойдет усиление монгольского антициклона, поэтому выхолаживание воздуха усилится, а облака станут постепенно редеть.

Днем ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что температура в Москве к середине следующей недели опустится до значений января. Он отметил, что морозы окрепнут, а пик похолодания придется на 30 ноября, когда температура окажется на 6–7 градусов ниже нормы и будет соответствовать январским значениям.

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