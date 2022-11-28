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Вторую платформу станции Минская будущего МЦД-4 откроют в декабре

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Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/М. Мишина
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В Москве до конца года достроят вторую платформу станции Минская будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом 27 ноября сообщается на сайте столичной мэрии.

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Отмечается, что в финальной стадии находится строительство второй очереди вестибюля станции для пассажиров.

Как рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов, станция Минская МЦД-4 была открыта в апреле 2022-го, в декабре ее достроят полностью, пишет РИАМО. Запуск диаметра намечен на 2023 год.

После запуска МЦД-4 увеличится количество составов и сократится время их ожидания. Так, поезда будут ходить с интервалами в 5,5 минуты в час пик и до 10 минут вне его. Пересадка со станции на метро станет бесплатной, это позволит пассажирам экономить на поездках, отмечает сайт kp.ru.

Станция Минская расположена на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД). Когда запустят МЦД-4, ожидается, что пассажиропоток увеличится до 17,5 тыс. человек в сутки, отмечает «Москва 24».

Ранее, 24 ноября, Ликсутов заявил, что запуск МЦД-4 в 2023 году на 6-9% разгрузит три линии Московского метрополитена — Солнцевскую, Арбатско-Покровскую и Калининскую. В настоящее время жители соседних районов выбирают для поездок метро, но после запуска нового диаметра появится альтернатива. По прогнозам, каждый день на МЦД-4 будут проезжать около 455 тыс. человек, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Также в этот день стало известно, что электрички ЦППК перейдут на новый график движения с 11 декабря. Интервалы движения между поездами для некоторых поездов сократятся, а на некоторых маршрутах назначат дополнительные остановки, отмечает телеканал «360». Узнать актуальное расписание можно на сайте ЦППК или остановочных пунктах.

15 ноября в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы сообщили, что стоимость разовой поездки в столичном метро, МЦК и МЦД по карте «Тройка» будет составлять 50 рублей со 2 января 2023 года.

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