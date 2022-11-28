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Сунак допустил увеличение военной помощи Украине в 2023 году

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Фото: TASS/SERGEY DOLZHENKO
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Великобритания может увеличить объемы военной помощи, которую Лондон оказывает Киеву, в 2023 году. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщает газета The Guardian со ссылкой на речь британского премьер министра Риши Сунака, с которой он выступит 28 ноября.

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«Не испытывайте никаких сомнений. Мы продолжим поддерживать Украину так долго, как это потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году. И мы поставим новую помощь для противовоздушной обороны, чтобы защитить украинцев и критическую инфраструктуру, на которую они полагаются», ― говорится в речи.

Сунак считает, что, защищая Украину, Великобритания защищает и себя.

Помимо этого, ожидается, что он поднимет и тему выстраивания Великобританией долгосрочной стратегии своей внешней политики.

«Мы будем эволюционировать, заручившись, как и всегда, нашей неиссякаемой верой в свободу, открытость и верховенство права и будучи уверенными, что в текущий момент вызовов и соперничества наши интересы будут защищены, а наши ценности возобладают», — приводит издание выдержки из речи британского премьер-министра.

По мнению Сунака, сейчас краткосрочные планы недостаточны. Для этого Великобритания должна совершить «революционный скачок» в своем подходе к внешней политике.

«Это значит, что нам надо быть сильнее в отстаивании наших ценностей и в открытости, от которой зависит наше процветание», ― пояснил он.

Ранее в этот день в минобороны Великобритании подтвердили, что Лондон отправил Киеву партию ракет Brimstone-2.

До этого, 23 ноября, стало известно, что Лондон передаст Киеву очередной пакет военной помощи, в который войдут три вертолета Sea King. По данным издания The Times, один из вертолетов уже был доставлен на Украину. Также в поставку включено 10 тыс. артиллерийских снарядов.

21 ноября The Telegraph сообщила о передаче ВСУ ракет Brimstone-2, которые имеют лазерное наведение и чья дальность действия вдвое больше, чем у предыдущей версии.

Ранее, 19 ноября, Риши Сунак заявил, что за 2022 год Великобритания предоставила военную помощь Киеву общей суммой на £2,3 млрд. По пока неподтвержденной информации, в планах у британского лидера аналогичный объем поддержки Украины в следующем году, о чем тот заверил президента Украины Владимира Зеленского.

В то же время многие британцы обвинили Сунака в том, что его поддержка Киева — «финансовая махинация», которая направлена на отмывание денег у налогоплательщиков. По их мнению, текущая внешняя политика премьер-министра негативно сказывается на экономике страны, поскольку в ней сейчас сильно растут цены на электричество и налоги.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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