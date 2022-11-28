Военкор «Известий» рассказал о применении ударных коптеров в ДНР

Корреспондент «Известий» побывал на передовых позициях и полигоне 11-го полка первого армейского корпуса и понаблюдал за боевым применением разведывательных и ударных коптеров.

«В данный момент без коптеров уже никуда. С их помощью всё делается. Нет таких наблюдательных пунктов и приборов разведки, сопоставимых с ними по возможностям», — рассказал корреспонденту оператор беспилотного летального аппарата (БПЛА) с позывным Малой, почему операторы БПЛА продолжают активную работу, даже в относительное затишье.

Малая беспилотная авиация под Авдеевкой превратилась в стандартное ударное средство. На мультикоптеры крепят устройство для подвески и сброса боеприпаса, зажим которого открывается по сигналу с пульта.

Схема управления «сброса» срабатывает от включения сигнального огня на коптере. В качестве поражающего элемента используют выстрелы автоматического гранатомета АГС, к которым крепятся стабилизаторы.

Оператор аккуратно вкручивает ударные взрыватели на место штатных. Все детали изготовлены с помощью 3D-печати, массовое производство наладили волонтеры.

«В паре проще работать, один [дрон] бомбит, второй ищет [цели] и корректирует. В моем подразделении каждый может выполнять любую работу. Один человек может и вести огонь, и корректировать, и летать. Поэтому, если надо будет, мы сможем с нескольких точек сразу работать», — рассказывает Малой.

Как только разведка окончена, «бомбардировщик» поднимается в небо и уходит в сторону противника. Быстро находит заданное место и сбрасывает свой груз.

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«В данный момент без коптеров никуда»