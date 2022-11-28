Кличко обвинил партию Зеленского в манипуляциях из-за пунктов обогрева

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти перевели вопрос некачественной организации пунктов обогрева в политическую плоскость и прибегают к манипуляциям по этой теме. Об этом он рассказал в воскресенье, 27 ноября, в своем Telegram-канале.

Как отметил Кличко, данному вопросу уже придали политический окрас. По его словам, представители правящей партии «Слуга народа», которые раскритиковали киевские власти за пункты обогрева, в личной беседе сообщали, что пункты работают.

«Отмечу, что манипулировать не нужно! Поскольку странно выглядит: когда вчера я ездил, проверял работу пунктов, встречаю народных депутатов от партии власти, и они в приватном разговоре мне говорят, что все пункты, где они побывали, открыты и работают. А потом публикуют какие-то непонятные фото», — заявил мэр.

Кличко подчеркнул, что не намерен вести политические споры. По его словам, власти Киева делают всё необходимое для жизнеобеспечения города, поэтому сложившаяся ситуация «выглядит, мягко говоря, некрасиво». Он указал на необходимость действовать сообща, а не устраивать «какие-то политические танцы».

Согласно заявлению Кличко, на данный момент в Киеве работают более 430 пунктов обогрева. Также в случае чрезвычайной ситуации власти готовятся организовать еще более 100 пунктов. Мэр Киева сообщил, что за период отсутствия электроэнергии в Киеве в пункты обратились 3,7 тыс. человек.

Накануне глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что в Киеве из 530 предусмотренных пунктов обогрева закрытыми оказались 20%. По его словам, в некоторых «пунктах несокрушимости» отсутствуют электрогенераторы, интернет или вода. Депутат добавил, что будет вестись работа с киевскими властями для решения организационных вопросов в течение двух–трех дней.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября признал, что работа «пунктов несокрушимости» в Киеве и других городах страны организована плохо. Он раскритиковал работу киевской мэрии, которую возглавляет Виталий Кличко. Зеленский подчеркнул, что ожидает более качественной работы.

22 ноября Зеленский сообщил, что по всей Украине развернуто свыше 4 тыс. пунктов оказания базовых услуг населению на случай длительных отключений электроэнергии. Отмечалось, что пункты оснащены водой, светом, мобильной связью, интернетом и работают бесплатно в круглосуточном режиме. В них можно будет узнать, где работают ближайшая АЗС, банковское отделение, аптека или магазин. Такие пункты планировалось открыть при всех областных и районных администрациях, а также при школах и зданиях МЧС.

10 октября российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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