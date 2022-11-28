Аналитик назвал возможную реакцию РФ на потолок цен

Москва может по-разному ответить на введение западными государствами ценового потолка на ресурсы. Такое мнение в воскресенье, 27 ноября, высказал заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков в разговоре с «Lenta.ru» .

По его словам, реакция будет зависеть от того, на каком уровне Запад решить поставит ограничение.

«Если страны Евросоюза последуют за Польшей и введут потолок в $30, то Россия однозначно перестанет продавать нефть. Если введут потолок в $65–70, то это и так примерно те же цены, по которым мы сейчас торгуем», — объяснил аналитик.

Впрочем, добавил Рыков, многие страны, продвигающие идею ценового потолка, в любом случае не смогут закупать нефть у России после вступления в силу соответствующего эмбарго. При этом Азиатский регион может столкнуться с проблемами на этапе страхования поставок.

«Факт введения потолка будет тянуть цену [российской нефти вниз]. Мы и так с дисконтом продаем, поэтому я не думаю, что здесь будет какое-то существенное влияние», — предположил Рыков.

В заключение он назвал другой фактор, который, по его мнению, может ударить по нефтяной промышленности — снижение спроса на фоне рецессии. В случае серьезного оттока клиентов Россия будет вынуждена сокращать добычу энергоносителей, что нежелательно, так как возвращение к прежним показателям — не самый легкий процесс.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о позиции Москвы — не торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы. Он подчеркнул, что эту тему ранее поднимал РФ Владимир Путин.

24 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что переговоры стран ЕС о введении предложенного «Большой семеркой» (G7) ограничения стоимости российской нефти зашли в тупик. Представители государств разошлись во мнениях. Как написало агентство, Польша и страны Балтии отказались согласовывать потолок цен на топливо из РФ в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы.

Еще в сентябре главы министерств финансов стран G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также было заявлено о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки газа. По мнению США, это позволит сократить доходы РФ и снизить цены на энергоносители во всем мире.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля.

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