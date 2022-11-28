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Включенная в ипотеку мебель будет дешевле минимум на 20%

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Мебель, включенная в ипотечный кредит, станет для покупателей дешевле минимум на 20%, заявил в интервью «Известиям» замглавы Минстроя Никита Стасишин.

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Минстрой занимается законопроектом, который даст возможность застройщикам, но не обяжет их включать в договоры долевого участия (ДДУ) и в ипотеку меблировку квартир, сказал он.

«Людям, которые будут покупать квартиры у девелоперов, предоставивших такую возможность, мебель обойдется выгоднее минимум на 20%. Сейчас же люди зачастую покупают квартиру, и потом берут потребительский кредит, чтобы купить в нее мебель. А тут все услуги окажутся вместе в одном кредите», — рассказал Стасишин.

Это будет распространяться на все льготные ипотечные программы, которые существуют на рынке жилищного строительства, подчеркнул он.

По его словам, сейчас ведомство обсуждает внутри правительства, с Центробанком и банками предмет такого залога (мебели при заключении ипотечных сделок. — Ред.).

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

«Льготную ипотеку стоит продлить»

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