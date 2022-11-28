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Экипаж потушил пожар на траулере Sunfish в Охотском море

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Фото: marinetraffic.com/Aleks
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Экипаж ликвидировал пожар на морозильном рыболовном траулере (БМРТ) Sunfish в Охотском море. Об этом 28 ноября заявили в Сахалинском морском спасательном координационном подцентре.

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«Это происшествие снято с контроля, так как, согласно оперативной сводке, ночью 28 ноября возгорание на судне ликвидировано силами экипажа. Ни людям, ни судну ничего не угрожает, наблюдается лишь небольшое задымление. Экипаж размещен в служебных помещениях», ― рассказали ТАСС в региональном филиале морской спасательной службы.

Отмечалось, что возгорание на судне началось с каюты, а затем распространилось на верхнюю палубу.

До этого региональное управление Следственного комитета России сообщало, что возгорание на судне локализовали.

В Камчатгидромете рассказали, что из-за сильного ветра в море спасательные судна не могли подойти к Sunfish. В тот момент неподалеку от траулера находилось семь судов.

«В районе Усть-Хайрюзово на Камчатке дует слабый восточный ветер, температура воздуха около ноля градусов, небольшой снег, видимость ― около 4 км. В течение дня ветер будет крепчать, также возможно усиление градиентного ветра в удалении от берега», ― объяснили в ведомстве.

Однако на помощь судну смог прийти корабль «Бутовск», находившийся в этом же районе. С него удалось передать экипажу Sunfish комплекты противопожарного оборудования (изолирующие противогазы и запасные баллоны к ним).

В связи с ликвидацией пожара в морской службе сняли с контроля ситуацию на БМРТ. Все находившиеся в районе корабли были направлены во Второй Курильский пролив для принятия дальнейших решений.

Ранее, 27 ноября, стало известно о возгорании на БМРТ Sunfish. По предварительной информации, огонь начался в одной из кают, позже он еще распространился на камбуз. На борту корабля находилось 104 члена экипажа.

БМРТ Sunfish приписан к порту Невельск на Сахалине, траулер используется для ловли сельди.

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