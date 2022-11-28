Гидрометцентр предупредил об аномальном похолодании в регионах РФ

Морозы и обильные осадки ожидаются в некоторых регионах РФ в начале недели. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге погода будет сложной. В Ростовской области прогнозируются снег, мокрый снег, ветер до 20 м/с, гололедица 28–30 ноября, на Черноморском побережье Краснодарского края — ветер до 23 м/с. В Крыму в понедельник будет дождь, ветер до 15–20 м/с, а в последний день месяца — до 22 м/с, в горах — мокрый снег, снег, дождь», — отметил он.

Между тем на другой конец страны, по словам эксперта, надвигается мощный циклон. На этом фоне жителям Камчатского края следует подготовиться к метелям, гололедице и порывам ветра до 30 м/с на побережье. Аналогичная обстановка ожидается в Приморье, однако там, ко всему прочему, в среду начнется резкий спад температуры, из-за чего выпавшие накануне осадки превратятся в ледяную корку.

Также Вильфанд поделился прогнозами для регионов Донбасса. В Донецкой Народной Республике (ДНР) 29–30 ноября с высокой вероятностью пройдут дожди, ветер усилится до 15–20 м/с. Луганскую Народную Республику (ЛНР) ожидают: мокрый снег с дождем, налипание снега, гололедные явления и ветер до 21 м/с 30 ноября.

Накануне в Камчатском крае было объявлено штормовое предупреждение в связи с высокими волнами в Беринговом море. В региональном ГУ МЧС отметили, что волнение не угрожает жителям побережье, но представляет опасность для кораблей, при повреждении которых возможны нефтеразливы. Поэтому руководителей судоходных компаний призвали принять меры повышенной предосторожности.

В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что календарная зима в Москве начнется с усиления морозов и аномально высокого давления. По его словам, к концу ноября произойдет усиление монгольского антициклона, поэтому выхолаживание воздуха усилится, а облака станут постепенно редеть.