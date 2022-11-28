В США похвастались «особым подходом» Байдена к международным альянсам

Президент США Джо Байден создал самые сильные международные альянсы и партнерства в истории страны. Такое заявление 27 ноября сделал Белый дом.

«Союзы и партнерства Америки являются самыми сильными, какими они когда–либо были ― это отличительная черта подхода президента Байдена к миру, направленного на продвижение наших интересов и ценностей», ― говорится в сообщении Белого дома в Twitter.

В частности, отмечается усилившаяся коллективная безопасность североатлантического союза и тот факт, что Финляндия и Швеция находятся в процессе вступления в НАТО.

Также в Белом доме среди достижений Байдена упомянули углубившееся трансатлантическое партнерство.

Ранее, 20 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил Швеции и Финляндии расширить сотрудничество с альянсом, а также ужесточить антитеррористические законодательства стран. По его словам, это очень важно для Турции.

20 октября в НАТО заявили, что в настоящий момент протоколы о вступлении Финляндии и Швеции ратифицировали почти все страны альянса.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае этого года. В июне члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении. Указывалось, что вступление в блок Финляндии и Швеции обеспечит им большую защищенность, а сам альянс станет сильнее.

Однако Турция тогда заблокировала процесс вступления, потребовав от двух стран прежде выполнить ее требования. Президент Турции Реджеп Эрдоган объяснил, что такая позиция обусловлена противоречиями Анкары со Стокгольмом и Хельсинки по вопросам экстрадиции лиц, которых Анкара считает причастными к террористической деятельности.