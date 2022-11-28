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Трамп обвинил минюст США в коррумпированности

Трамп обвинил минюст США в коррумпированности

Трамп обвинил министерство юстиции США в коррумпированности
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что министерство юстиции Соединенных Штатов Америки является коррумпированным. Об этом стало известно в воскресенье, 27 ноября.

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«Министерство «юстиции» является коррумпированным. Предлагали Кристоферу Стилу $1 млн за ложь обо мне, заплатили русскому состояние, чтобы «добраться до Трампа», приказали Facebook (принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской. — Ред.) не упоминать ноутбук Хантера Байдена перед выборами», — написал экс-президент в социальной сети Truth Social.

Трамп сомневается, что назначенный ранее специальный прокурор Джек Смит сможет расследовать причины беспорядков у Капитолия 6 января 2021 года. По словам экс-президента, они произошли из-за «коррумпированных выборов 2020 года».

Ранее, 18 ноября, Трамп раскритиковал назначение специального прокурора, который будет расследовать дела, связанные с секретными документами в его поместье и январскими беспорядками в Капитолии. Также он обвинил минюст США в предвзятости и политизации и напомнил о федеральном расследовании в отношении сына действующего президента США Джо Байдена Хантера, который находится под следствием с 2018 года.

8 августа Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыск в имении Трампа Мар-а-Лаго во Флориде на фоне расследования министерства юстиции о том, что он вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Ордер на обыск был согласован с минюстом США.

Сотрудники ФБР изъяли у Трампа почти сотню документов различных уровней секретности. Также сообщалось, что обыск в поместье Трампа проводился по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. В рассекреченном ордере на обыск говорится о том, что бывшего главу государства подозревают в нарушении закона о шпионаже.

Экс-президент заявил, что у ФБР не было необходимости изымать документы, найденные при обыске в его имении, поскольку он был готов отдать их добровольно. В сентябре Трамп заявил, что документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье во Флориде, он рассекретил, будучи президентом.

6 января 2021 года сторонники Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили на Капитолийском холме в Вашингтоне протест. Протестующие попытались захватить здание и ворвались внутрь. В результате здание Капитолия было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадало и было арестовано.

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