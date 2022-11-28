Сирия перебросила военную технику на границу с Турцией для отпора

Вооруженные силы Сирии перебросили технику и военнослужащих в город Айн-эль-Араб на границе с Турцией, который находится в 150 км от Алеппо. Об этом 27 ноября сообщила газета Al Watan.

Отмечается, что в город прибыли не менее 20 танков и бронетранспортеров, а также артиллерия и пулеметы крупного калибра.

Решение было принято после усиления обстрелов районов Айн-эль-Араба и города Телль-Рифъата со стороны Турции. Анкара нанесла более 40 ударов артиллерией по населенным пунктам, а турецкие беспилотные летательные аппараты произвели атаку на военный аэродром Менег. На последнем сосредоточена оборона сирийской армии и бойцов курдских формирований.

В то же время ранее 27 ноября президент Турции Реджеп Эрдоган допустил, что отношения Анкары и Дамаска в ближайшее время могут нормализоваться. Он подчеркнул, что «в политике не бывает обид».

20 ноября Турция начала воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). ВС страны нанесли удары в четырех регионах Сирии и одном регионе Ирака.

Отмечалось, что обстрелу подверглись поселение Дахир аль-Араб, которое населено вынужденными переселенцами из Рас-эль-Айна, деревня аль-Бейлонья, где масса вынужденных переселенцев из Африна. В ходе операции был поражен 471 объект и уничтожены 254 террориста.

В турецком минобороны пояснили, что операция проводится в ответ на взрыв, который прогремел в Стамбуле 13 ноября на пешеходной улице Истикляль, популярной у туристов. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших — трое российских граждан.

Позже в сирийском парламенте заявили «Известиям», что Дамаск осудиждает военные атаки Турции по северу Сирии. Зампред международного комитета парламента Сирии Аммар аль-Асад отметил, что Дамаск «не потерпит турецкую операцию на севере Сирии».

23 ноября спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Москва надеется на то, что Стамбул не станет проводить полноценную наземную военную операцию в Сирии.

Эрдоган же заявил, что его страна имеет право самостоятельно решать свои проблемы в сфере безопасности на севере Сирии. Кроме того, турецкий лидер заявил, что воздушные удары по Ираку и Сирии являются только началом, Турция решительно настроена обеспечить безопасность своих границ.

С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры по его урегулированию, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. За это время Турция провела на севере Сирии уже три военные операции.