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Ведущий Fox News обвинил Байдена в затягивании конфликта на Украине

Ведущий Fox News Карлсон обвинил Байдена в намеренном затягивании конфликта на Украине
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Администрация президента США Джо Байдена намеренно затягивает конфликт на Украине, чтобы получить финансовую выгоду, жертвую интересами американцев. Об этом в субботу, 26 ноября, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

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«Ни один из этих курсов не направлен на благо американского народа. Они разработаны для того, чтобы увеличить затраты на энергию, расширить полномочия людей, которые в настоящий момент находятся у власти, и, конечно же, обогатить их», — сказал телеведущий.

По словам Карлсона, политика Байдена приводит только к разрушению экономики Соединенных Штатов Америки. Так как высокие цены на энергоносители разоряют средний класс. Ведущий считает, что экономика страны напрямую зависит от энергии.

«Дорогая энергия разрушает нашу экономику — люди беднеют, некоторые даже умрут. Это не догадка. Так всё и случится», — предупредил Карлсон.

Как отметил ведущий, большинство проблем можно решить путем прекращения огня на Украине. Однако администрация Байдена наоборот намерена выжать еще больше денег из все более беднеющего американского среднего класса.

В этот же день заместитель генерального прокурора при президенте Рональде Рейгане Брюс Фейн в статье для издания The Hill написал, что выход США из состава НАТО мог бы способствовать разрешению конфликта на Украине. По его словам, существование НАТО после распада СССР не имеет смысла, а дальнейшее расширение блока стало причиной нынешнего кризиса в Европе.

Тогда же читатели британской газеты Daily Mail поддержали обвинения в адрес США в получении огромной прибыли от конфликта на Украине, которые выдвинул один из неназванных чиновников в Евросоюзе (ЕС) в интервью изданию Politico.

Ранее, 11 ноября, автор интернет-издания Asia Times Леонард С. Гудмэн заявил, что представители военно-промышленного комплекса США заинтересованы и поэтому активно лоббировали разжигание конфликта между Россией и Украиной для собственной выгоды. Журналист отметил, что конфликт между двумя странами стал «золотым дном» для оружейной промышленности Соединенных Штатов.

2 ноября китайская газета «Хуаньцю шибао» отметила, что США избежали рецессии благодаря энергокризису в Европе и спецоперации России на Украине. Помимо экспорта оружия в III квартале США увеличили и поставки энергоресурсов на 14,4% по сравнению с предыдущим. Ранее, 1 ноября, агентство «Синьхуа» указало на то, что США превратили европейский кризис в «возможности Америки» и извлекли из этого выгоду, что вызвало негодование Евросоюза.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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