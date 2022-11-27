Администрация президента США Джо Байдена намеренно затягивает конфликт на Украине, чтобы получить финансовую выгоду, жертвую интересами американцев. Об этом в субботу, 26 ноября, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

«Ни один из этих курсов не направлен на благо американского народа. Они разработаны для того, чтобы увеличить затраты на энергию, расширить полномочия людей, которые в настоящий момент находятся у власти, и, конечно же, обогатить их», — сказал телеведущий.

По словам Карлсона, политика Байдена приводит только к разрушению экономики Соединенных Штатов Америки. Так как высокие цены на энергоносители разоряют средний класс. Ведущий считает, что экономика страны напрямую зависит от энергии.

«Дорогая энергия разрушает нашу экономику — люди беднеют, некоторые даже умрут. Это не догадка. Так всё и случится», — предупредил Карлсон.

Как отметил ведущий, большинство проблем можно решить путем прекращения огня на Украине. Однако администрация Байдена наоборот намерена выжать еще больше денег из все более беднеющего американского среднего класса.

В этот же день заместитель генерального прокурора при президенте Рональде Рейгане Брюс Фейн в статье для издания The Hill написал, что выход США из состава НАТО мог бы способствовать разрешению конфликта на Украине. По его словам, существование НАТО после распада СССР не имеет смысла, а дальнейшее расширение блока стало причиной нынешнего кризиса в Европе.

Тогда же читатели британской газеты Daily Mail поддержали обвинения в адрес США в получении огромной прибыли от конфликта на Украине, которые выдвинул один из неназванных чиновников в Евросоюзе (ЕС) в интервью изданию Politico.

Ранее, 11 ноября, автор интернет-издания Asia Times Леонард С. Гудмэн заявил, что представители военно-промышленного комплекса США заинтересованы и поэтому активно лоббировали разжигание конфликта между Россией и Украиной для собственной выгоды. Журналист отметил, что конфликт между двумя странами стал «золотым дном» для оружейной промышленности Соединенных Штатов.

2 ноября китайская газета «Хуаньцю шибао» отметила, что США избежали рецессии благодаря энергокризису в Европе и спецоперации России на Украине. Помимо экспорта оружия в III квартале США увеличили и поставки энергоресурсов на 14,4% по сравнению с предыдущим. Ранее, 1 ноября, агентство «Синьхуа» указало на то, что США превратили европейский кризис в «возможности Америки» и извлекли из этого выгоду, что вызвало негодование Евросоюза.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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