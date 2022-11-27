В польском Глухолазы госпитализировали более 20 украинских беженцев с отравлением

В польском городе Глухолазы более 20 беженцев с Украины были госпитализированы в больницу с симптомами отравления. Об этом сообщил 27 ноября портал inPoland.

Симптомы отравления у беженцев обнаружили вечером в пятницу, 25 ноября.

«Пострадали в основном дети от двух до 16 лет. Всего отравились 23 человека — восемь взрослых и 15 детей», — указывает СМИ.

Местные медики придерживаются мнения, что все симптомы пока указывают на классическое пищевое отравление у пациентов. При этом результаты лабораторных исследований еще не готовы. Состояние пострадавших оценивается, как удовлетворительное.

В то же время один из представителей властей Польши заявил, что речь идет о норовирусной инфекции.

Ранее, 26 ноября, сообщалось, что беженцы с Украины отказываются выезжать из гостиничного комплекса в центре Познани. По информации издания Myśl Polska, руководство отеля предложило беженцам арендовать жилье за свой счет. Однако украинцы заявили, что цены на съемное жилье слишком велики для них.

В статье подчеркивается, что подобная ситуация — не единичный случай в Польше. С начала спецоперации беженцам предоставлялось множество привилегий, что привело к появлению «требовательных недовольных».

До этого, 21 ноября, глава бюро международной политики администрации президента республики Якуб Кумох заявил, что в Польше ожидают прибытия новых беженцев с Украины предстоящей зимой. Также об этом сообщал и заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. По его словам, привести конкретные цифры сейчас сложно, но предполагается, что уровень не будет такой, как в конце февраля — начале марта.

Между тем 17 ноября газета Myśl Polska написала, что в Польше ухудшается отношение к беженцам с Украины. Поляки недовольны тем, что украинцы, приехавшие в страну, пытаются навязать свои представления о жизни. При этом их желания становятся всё более изощренными, отмечает издание. В качестве примера автор приводит срыв фестиваля российского кинематографа «Спутник над Польшей».

25 ноября газета Rzeczpospolita сообщала, что Польша больше не в состоянии содержать беженцев с Украины. Страна потратила на помощь уже 5,5 млрд злотых (более 68,3 млрд рублей).

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 15 ноября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины. За последнюю неделю их число выросло на 19 050 человек.