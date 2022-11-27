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Эрдоган не исключил нормализации отношений с Сирией в ближайшее время

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Фото: REUTERS/Bay Ismoyo
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключает, что отношения с Сирией смогут нормализоваться в ближайшее время. Как отметил турецкий лидер 27 ноября, в политике не может быть никаких обид.

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«В ближайший период наподобие того, как начался процесс с Египтом, так же может начаться и аналогично с Сирией. В политике не бывает обид», — цитирует Эрдогана в Twitter агентство Anadolu.

Накануне официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Турция не намерена просить разрешения на проведение антитеррористических операций в Сирии и Ираке. Калын также отметил, что все действия турецкой армии на границе с Сирией и Ираком основаны на ст. 51 Устава ООН «Право на самооборону».

Ранее, 23 ноября, страны — гаранты астанинского процесса (Россия, Иран и Турция) осудили растущую активность террористических группировок в Сирии. Кроме того, они высказали решимость продолжать взаимодействие для борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях.

Кроме того, 21 ноября сообщалось, что истребители F-16 Военно-воздушных сил Турции возобновили удары в Сирии по позициям курдских формирований из Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической, и курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Уточнялось, что они наносятся по сирийскому региону Кобани в ответ на обстрелы турецких городов.

В этот же день Эрдоган заявил, что рассматривает возможность проведения наземной операции в Сирии и Ираке после завершения воздушной части. Он подчеркнул, что обезвреживание террористических организаций, их уничтожение в настоящее время являются неотъемлемым долгом турецких сил безопасности.

Между тем 22 ноября он пояснил, что не обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом воздушную операцию Вооруженных сил Турции на севере Сирии и Ирака.

С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры по его урегулированию, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. За это время Турция провела на севере Сирии уже три военные операции.

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