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Жители Вены вышли на марш против антироссийских санкций
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Жители Вены вышли на марш против антироссийских санкций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Вене состоялся марш против антироссийских санкций, к которому 26 ноября присоединились сотни жителей столицы Австрии. Как сообщает 27 ноября RT, митингующие также выступили за военный нейтралитет Австрии и мир с Российской Федерацией.

Участники демонстрации прошлись по улицам города и до здания министерства европейских и международных дел страны. У многих граждан в руках были флаги Евросоюза (ЕС), Австрии и России, а также плакаты «Нейтралитет Австрия + Украина» и «[Мы] за нейтральную Украину и мир с Россией».

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Организатор протеста Вильгельм Лангталер отметил, что Европа сейчас столкнулась с большой проблемой.

«Санкции — это промышленное и экономическое самоубийство, особенно здесь. Если государство не примет мер, в том числе социальных, которые смогут уравновесить ситуацию, то мы скатимся к катастрофе», — заявил Лангталер.

Участница митинга Рут Черне придерживается позиции, что санкции «не имеют никакого значения» и «являются нарушением нейтралитета».

19 ноября в Париже прошла акция в поддержку жителей Донбасса. Она была организована движением SOS Donbass. На акцию вышли сотни людей. Напротив Эйфелевой башни участники растянули большой баннер со словами Stop killing Donbass («Прекратите убивать жителей Донбасса»).

До этого, 5 ноября, в центре Рима тысячи людей собрались на манифестацию за мир и прекращение поставок оружия на Украину. Ряд политических деятелей также поддержали акцию протеста. Среди них — бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного движения «5 звезд» Джузеппе Конте.

26 октября сообщалось, что участники акции протеста в Вене выдвинули требования к властям Австрии сохранить нейтралитет страны и мир с РФ. Лидеры митингующих призвали провести референдум по вопросу о «любом изменении нейтрального статуса» республики, а также резко осудили возможные планы австрийских властей принять участие в обучении солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории страны.

Ранее, 20 сентября, канцлер Австрии Карл Нехаммер отметил, что на Западе, в том числе и в Австрии, уже появляются признаки усталости от рестрикций, потому что они не привели к урегулированию ситуации на Украине.

Европа столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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