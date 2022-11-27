Корреспондент «Известий» показал, как бойцы из «Эспаньолы» заступили на позиции в ДНР

Бойцы добровольческого фанатского отряда «Эспаньола» заступили на позиции батальона «Восток» в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадры их заступления в воскресенье, 28 ноября, показал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

На передовую бойцы прибыли после интенсивных тренировок и подготовки на полигонах. За новобранцами следят опытные военные.

«Я знал, что иду с парнями, кто прошел не один замес. На несколько человек есть один старичок, который всё подсказывает и контролирует», — сказал боец с позывным Опасный.

Боец «Эспаньолы» с позывным Крест отметил, что сейчас все начинают понимать характер и масштаб происходящих событий.

«Не впервые такое, против общего оппонента, оно периодически бывало. Это прежде всего вопросы сборной. Вспомнить 98-й год, я туда ездил в Киев. Первый, собственно, объединенный выезд. «Ни шагу назад», «не отступать и не сдаваться», «один за всех» — это наши принципы», — сказал он.

26 ноября ВС РФ предотвратили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком и южнодонецком направлениях. На южнодонецком направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольское в ДНР. В результате подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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