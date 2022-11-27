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Суд арестовал избившего соседа по салону самолета Москва – Петербург врача

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Районный суд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя Анвара Ниязова, который во время рейса «Аэрофлота» Москва – Петербург избил соседа по салону. Как отметили в объединенной пресс-службе судов города 27 ноября, инцидент произошел после того, как оба пассажира повздорили из-за тесноты.

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Самолет выполнял рейс 24 ноября, когда двое мужчин, летевших рядом друг с другом экономклассом, начали словесный конфликт, «мешали друг другу сидеть и толкались локтями», после чего пошла в ход физическая сила.

«Ниязов нанес сидящему в соседнем кресле пассажиру не менее пяти ударов по голове, лицу и руке, сломав палец, причинив здоровью потерпевшего вред средней тяжести», — отмечено в Telegram-канале пресс-службы.

Установлено, что живущий в Ленинградской области арестованный работает врачом УЗИ. Подозреваемый имеет двойное гражданство и «прочные социальные связи» в Туркменистане, указали в пресс-службе. Также Ниязов обладает навыками рукопашного боя.

Московский районный суд постановил избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря 2022 года. Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести»).

28 сентября британская газета The Daily Mirror сообщила, что самолет авиакомпании American Airlines, летевший из Майами в Лос-Анджелес, вынужденно совершил посадку из-за пассажирки, устроившей в салоне воздушного судна истерику. Женщина начала внезапно вести себя агрессивно: сначала устроила скандал с бортпроводниками, а затем стала запугивать и попутчиков. Капитану самолета пришлось вынужденно сесть в аэропорту Эль-Пасо в Техасе. После приземления женщину задержала полиция.

12 апреля авиакомпании призвали упростить для экипажей самолетов правила по работе с авиадебоширами. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), куда входят крупнейшие авиакомпании России, включая «Аэрофлот», предложила Минтрансу скорректировать проект, который ведомство разработало ранее.

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