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Игрок сборной Нидерландов посочувствовал России из-за недопуска на ЧМ

Игрок сборной Нидерландов Мартен де Рон заявил, что отсутствие сборной России на ЧМ-2022 является ужасной ситуацией
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Фото: Global Look Press/Virginie Lefour
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Отсутствие сборной России на ЧМ-2022 в Катаре — это ужасная ситуация. Об этом в воскресенье, 27 ноября, заявил полузащитник итальянского ФК «Аталанта» и сборной Нидерландов Мартен де Рон.

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«Грустно ли мне, что [Алексея] Миранчука (российский футболист, полузащитник итальянского клуба «Аталанта», игрок сборной России. — Ред.) нет в Катаре со сборной России? Мне грустно и за Миранчука, и за всех игроков из России. Это очень тяжелый вопрос, ужасная ситуация», — сказал он порталу «Чемпионат».

Мартен де Рон подчеркнул, что российской команде просто «не оставили выбора».

Чемпионат мира — 2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

Церемония открытия ЧМ-2022 состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в катарском городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.

Сборная Нидерландов уже провела в рамках ЧМ-2022 года две игры со сборной Сенегала и Эквадора. В первом случае голландцы победили 2:0, а второй матч завершился со счетом 1:1.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите мирного населения Донбасса.

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