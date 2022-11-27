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Моравецкий отдал дань уважения Бандере у памятника националисту

Премьер Польши Моравецкий отдал дань уважения Бандере у памятника националисту
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Фото: t.me/ssigny
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Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, прибывший 26 ноября с визитом в Киев, отдал дань уважения Степану Бандере, побывав у памятника украинскому националисту.

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«В наших сердцах навсегда останется память об этом великом воине. Бандера всегда был большим другом польского народа», — цитирует слова политика Telegram-канал «Рупост». Также было опубликовано фото Моравецкого у памятника Бандере.

79 лет назад бандеровцы атаковали почти 100 польских поселков на Волыни. Их жертвами стали, по разным данным, от 100 тыс. до 130 тыс. человек, которые были убиты. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку, однако нынешние власти страны пытаются убедить свой народ, что с наследниками убийц нужно сотрудничать.

Накануне польская администрация передала, что Моравецкий «в Киеве возложил венок к памятнику жертвам голодомора».

24 ноября Моравецкий поддержал идею передачи немецких зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине. Как отметил политик, инцидент с падением украинских ракет в Пшеводуве показал, что восточная граница Польши и западная граница Украины — это одно и то же пространство.

25 октября читатели польской газеты Interia раскритиковали планы Варшавы, направленные на поддержку и восстановление Украины. Поляки осудили слова главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Севера, который заявил, что с наступлением зимы политика страны в отношении помощи Украине перестроится на восстановление разрушенных территорий. В комментариях читатели отметили, что власти хотят отстроить чужую страну, хотя сами не могут даже увеличить добычу угля в Польше или запретить его импорт.

26 октября пользователи Twitter из Польши осудили высказывание Моравецкого. В его заявлении указывалось, что те, кто не поддерживает Украину, либо предали ценности цивилизации, либо «были одурачены Россией». Многие пользователи назвали политика лицемером и указали на множество проблем в стране, на которые он не обращает внимания.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, в отношении которого Киев проводит военные действия с 2014 года.

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