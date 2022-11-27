Песков заявил, что Россия не будет торговать ресурсами со странами, вводящими потолок цен

Позиция РФ по поставкам энергоресурсов при введении потолка цен была озвучена президентом страны Владимиром Путиным, но есть требующие проработки нюансы. Об этом 27 ноября заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Смотрите, пока мы исходим с вами из заявления президента Путина о том, что с такими странами мы торговать нефтью и нефтепродуктами не будем и газом не будем. Поэтому пока позиция такая», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков отметил, что есть очень много нюансов, которые необходимо просчитать.

«Поэтому, имея основную, так сказать, линию, установленную президентом, всё-таки можно выразить уверенность, что в любом случае никто себе стрелять в ногу у нас в стране не будет. Мы уже научились быть разумными и руководствоваться исключительно собственными интересами», — добавил представитель Кремля.

Накануне эстонское издание Postimees сообщило, что министры энергетики стран ЕС не смогли договориться о введении ограничений цен на газ и нефть из России. Отмечается, что накануне представители ЕС снова проводили встречу по данному вопросу, однако посчитали неэффективными предложенные меры.

Ранее, 24 ноября, агентство Bloomberg со ссылкой на источники констатировало, что переговоры стран ЕС о введении предложенного G7 ограничения стоимости российской нефти зашли в тупик. Уточнялось, что Польша и страны Балтии отказались согласовывать потолок цен на топливо из РФ в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы.

В начале сентября страны G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России.

7 сентября Путин предупредил, что в случае установления ограничения стоимости российских энергоресурсов Западу грозит полная остановка поставок из России.

Ряд стран начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.