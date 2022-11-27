Антиамериканский митинг в Лейпциге закончился столкновениями

Антиамериканская демонстрация, прошедшая в субботу в Лейпциге на востоке Германии, завершилась столкновениями с полицией. Об этом 27 ноября сообщила газета Bild am Sonntag.

По ее данным, в акции протеста под лозунгом «американцы, идите домой!» приняли участие порядка 900 человек, преимущественно сторонники партий правого толка. Митинг прошел перед консульством США и зданием Федерального административного суда.

Протестующие с флагами ФРГ и РФ требовали вывода американских войск и ядерного оружия с территории Германии.

В то же время представители левых сил провели в Лейпциге контрдемонстрацию. По данным полиции, на ней тоже были беспорядки, некоторых активистов задержали.

Возбуждено более десятка уголовных дел.

Ранее, 21 ноября, сообщалось, что в Лейпциге и ряде других городов Германии продолжаются митинги в поддержку России. Протестующие называли ФРГ «марионеткой, служащей интересам США и НАТО», а также призывали пересмотреть санкции в отношении РФ, поскольку они «обернулись катастрофическими последствиями» для них самих.

До этого, в октябре, тысячи демонстрантов собрались в Берлине перед бундестагом с требованием отменить санкции против России и вернуть российские нефть и газ. Некоторые протестующие пришли с плакатами с надписями «Я хочу российские газ и нефть», «Тот, кто молчит сегодня, замерзнет завтра» и призывами к отставке правительства.

В сентябре жители Кельна вышли на акцию в поддержку РФ. Порядка 400 протестующих прошло по улицам с российскими флагами под звуки барабанов. Они потребовали от немецких властей отмены антироссийских санкций, а также остановки снабжения Украины оружием.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на Москву после начала спецоперации по защите Донбасса.