Число заключенных во Франции установило исторический рекорд

Количество заключенных во Франции приблизилось к 73 тыс. человек, что является абсолютным рекордом за всю историю страны. Об этом сообщило 27 ноября агентство France-Presse.

Сейчас в местах лишения свободы в республике пребывает 72,8 тыс. человек. Исправительные учреждения Франции переполнены: там содержатся 120% человек от максимальной вместимости. Хотя еще годом ранее такой показатель составлял 115,4%. Из-за нехватки мест, примерно 2,2 тыс. человек вынуждены спать на матрасах на полу.

По данным агентства, в течение года число заключенных увеличилось почти на 3 тыс. человек. Из них около 3,5% составляют женщины и 0,8% — несовершеннолетние. При этом почти четверть из отбывающих заключение являются подсудимыми, «то есть ожидают приговоров и, следовательно, считаются невиновными».

Предыдущий рекорд во Франции был установлен в марте 2020 года, когда в учреждениях исправительной системы находились около 72,5 тыс. человек.

30 августа 2021 года уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев сообщал, что общее число россиян, находящихся в заграничных пенитенциарных учреждениях с разным процессуальным статусом, составляет 9218 человек. Большинство этих стран составляют те, которые имеют достаточно большую русскую и русскоязычную общину. В частности, США, Польша, Белоруссия, Казахстан, Эстония, Франция, Германия.