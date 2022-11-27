Песков: решение Европарламента признать РФ спонсором терроризма «основано на эмоциях»

Резолюция Европарламента (ЕП), в которой Россию признали страной — спонсором терроризма, не носит юридически обязывающего характера и основана на эмоциональном подходе европейских депутатов. Об этом заявил 27 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заметив, что Москва не принимает этот документ близко к сердцу.

Официальный представитель Кремля напомнил, что ни для кого не является секретом тот факт, что ЕП в последнее время не питал особой любви к России.

«Ситуация, когда такая оголтелая русофобия и ненависть к России просто льется через край. Но это не носит какого-то юридически обязывающего характера. Вот так к этому и надо относиться», — прокомментировал Песков в эфире канала «Россия 1».

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что эмоции — «это дело переменчивое», добавив, что в Европарламенте сейчас наблюдается недостаток профессионального подхода к работе.

«Сегодня русофобские, завтра будут какие-то еще. А потом, может, прозрение настанет», — заключил он.

23 ноября Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма. Поддержали ее 494 парламентария, 58 выступили против, а 44 воздержались. В резолюции содержится набор рекомендаций по мерам, которые, по мнению ЕП, должны осуществить в Евросоюзе.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма».

25 ноября заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что Россия не будет признавать Украину страной-террористом, уподобляясь нарушителям международного права на Западе. Как отметил дипломат, в случае признания Украины «страной-террористом» оценка поведения недружественных России государств носила бы «псевдосимметричный и юридически ущербный характер», что говорило бы о том, что РФ пошла на поводу у своих оппонентов.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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