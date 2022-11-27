Власти Пекина намерены снизить влияние ковидных ограничений на жизнь населения

Власти Пекина намерены снизить влияние коронавирусных ограничений на жизнь населения. Об этом в воскресенье, 27 ноября, заявил заместитель главы администрации крупнейшего пекинского района Чаоян Ян Бэйбэй.

«Что касается районов с повышенным риском заражения, введенные там ограничения будут своевременно сняты после проведения таких мер, как выявление очагов распространения, проведение ПЦР-тестирования среди населения и дезинфекция», — сказал он на пресс-конференции, посвященной борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Пекине.

Бэйбэй подчеркнула, что воздействие карантинных мер на жизнь жителей таких районов будет сведено к минимуму.

С пятницы жители многих крупных городов КНР проводят акции протеста против строгих ограничительных мер из-за COVID-19.

Так, по информации Associated Press, 27 ноября в Шанхае на демонстрацию вышло около 300 человек. Полиция использовала газовые баллончики, чтобы рассеять толпу. В Пекине люди также вышли на протесты против ограничений. Они скандировали «Мы не хотим ПЦР-тестов, мы хотим свободы!».

Кроме того, до этого демонстрации прошли в 50 университетах КНР. В материале говорится, что акции протеста состоялись в Нанкине, Гуанчжоу и по крайней мере в пяти других городах.

В Китае уже четвертый день подряд фиксируют рекорд по числу случаев СOVID-19. 27 ноября темпы распространения COVID-19 в КНР достигли рекордной отметки: 39 791 выявленный случай за сутки.

24 ноября сообщалось, что наиболее тяжелая эпидемиологическая обстановка в настоящий момент складывается в провинции Гуандун (в последние несколько недель порядка 35% обращений поступало из этого региона), при этом рекорд заражаемости приходится на Пекин, в котором третий день подряд регистрируют по 1,4–1,6 тыс. новых случаев.

Антиковидные ограничения в Китае стали самыми жесткими в мире: полностью закрываются целые районы, останавливаются производства, в отдельных городах даже ограничивают доставку еды.

10 ноября в КНР в очередной раз отменили Пекинский международный автосалон Auto China 2022 из-за неспокойной ситуации с COVID-19.

В конце апреля власти Пекина приняли решение закрыть все школы из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.