Пользователей Twitter возмутили слова главы ЕК о вине Кремля в мировом голоде

Заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о годовщине голодомора вызвали возмущение у пользователей Twitter, которые раскритиковали ее за зацикливание на президенте РФ Владимире Путине. Свое мнение они высказали в комментариях под постом фон дер Ляйен в воскресенье, 27 ноября.

В День памяти голодомора глава ЕК в своем аккаунте в соцсети призвала обеспечить мировую продовольственную безопасность совместно с Украиной и заявила, что спустя 90 лет Россия якобы «вновь использует продовольствие как оружие».

Пользователям соцсети не понравились такие заявления политика, они уличили ее в лицемерии, указав на преследование ею только европейских интересов в ущерб оказанию помощи действительно нуждающимся в продовольствии странам в Африке, Азии и Латинской Америке.

«Если бы Россия якобы использовала продовольствие в качестве оружия, как вы заявляете, все порты были бы заблокированы. Однако Россия, напротив, разрешила передвижение кораблей, перевозящих зерно. Если вы продолжите в том же духе, то люди перестанут доверять вашим словам», — заметил один из пользователей.

Многие комментаторы также отметили, что Брюссель в лице фон дер Ляйен поставил Украину выше интересов самих жителей ЕС.

«Вы уже помешались на Путине и Украине. Вам следует думать о Европе. Если я буду заниматься своими личными делами на работе, за которую я получаю зарплату, то меня уволят. Почему вы думаете, что это же правило не касается вас?» — задался один из комментаторов вопросом.

С ним согласился и другой пользователь, также упрекнувший политика в равнодушии к проблемам самих жителей стран Европейского союза (ЕС).

«Подумайте хотя бы немного о европейцах, которых вы своими санкциями довели до нищеты. Кризис в интересах политиков, которые хотят оставить свое имя в истории. Вы уже достигли этого своей испорченностью. Остальному миру всё равно», — написал он.

Еще один комментатор обвинил главу ЕК в отстаивании интересов США.

«Вы виноваты в том, что происходит на Украине. Вы поддерживаете интересы Соединенных Штатов. Кризис на Украине — это возможность для Соединенных Штатов перезапустить свою больную экономику, обанкротив европейские страны. Соединенные Штаты и НАТО не хотят мира на Украине. Лицемер!» — отметил читатель.

25 ноября газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на проект совместного документа Социал-демократической партии Германии, «Зеленых», Свободной демократической партии, а также блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) сообщила, что бундестаг намерен 30 ноября обсудить и принять резолюцию с признанием голодомора 1920-х годов на Украине геноцидом.

Комментируя эту новость, посол России в Германии Сергей Нечаев заметил, что инициатива ряда депутатов бундестага (парламента Германии) признать голодомор геноцидом является антиисторической и противоречащей фактам.