Экс-чиновнику МВД ФРГ вернут работу из-за отсутствия доказательств связей с РФ

Главу агентства по кибербезопасности ФРГ Арне Шёнбома, который был уволен по подозрению в связях с РФ, направят на новую должность. Как пишет 27 ноября издание Bild, это будет сделано, поскольку немецкому министерству внутренних дел не удалось доказать вовлеченность руководителя в шпионскую деятельность.

«Министерство с помощью перевода Шёнбома, вступающего в силу 5 декабря, «показывает белый флаг» и объявляет запрет на службу беспредметным», — указала газета.

Предположительно, экс-глава агентства по кибербезопасности займет пост в Федеральной академии государственного управления (BAköV).

18 октября сообщалось, что МВД Германии уволило Шёнбома после того, как он подвергся критике в связи с подозрением в возможных связях с российскими спецслужбами. 7 октября в телепередаче ZDF Magazin Royale сообщили, что в основанной чиновником общественной организации «Совет по кибербезопасности Германии» состоит компания Protelion, которую назвали «дочкой» российской компании по кибербезопасности Infotecs. Она, в свою очередь, управляется бывшим сотрудником КГБ Андреем Чапчаевым.

Шёнбом старался дистанцироваться от организации, однако в сентябре выступил на ее юбилейном мероприятии. В результате разразился скандал и СМИ сообщили о скором уходе руководителя с государственной службы.

25 сентября власти Германии призвали запретить гражданам Европейского союза (ЕС) занимать руководящие должности в российских государственных компаниях. Предполагается, что запрет станет частью следующего пакета западных санкций в отношении России.