В Польше оценили возможность военного столкновения с Россией

Варшава не видит признаков подготовки России к нападению на польскую территорию. Об этом 27 ноября заявил пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

«У нас нет сигналов, которые бы указывали на то, что Россия готовит военную агрессию в отношении Польши. По нашему мнению, крайне маловероятно, чтобы Россия попыталась затронуть территорию члена НАТО», — сказал он в интервью итальянской газете Il Messaggero.

В то же время чиновник отметил, что поддержка киевских властей и географическое положение делают страну мишенью для гибридных угроз со стороны Москвы: кибератак, дезинформации.

Он также подчеркнул, что предпосылок для установления мира на Украине сейчас нет.

«Нужно подготовиться к тому, что конфликт может длиться годами, но с возможными стратегическими перерывами», — добавил Жарын.

Как накануне заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, если Россия одержит победу в конфликте с Украиной, в проигрыше окажется вся Европа. Польский политик подчеркнул, что Варшава находится на стороне Киева, так как это «сторона свободы».

Ранее, 24 ноября, Моравецкий поддержал идею передачи немецких зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине. Как пояснил президент, после происшествия в Пшеводуве в Польше убедились, что восточная граница страны и западная граница Украины — это одно и то же пространство.

До этого, 15 ноября, две ракеты попали в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Варшава и Киев практически сразу обвинили в случившемся Россию.

В свою очередь, агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в НАТО, что президент США Джо Байден проинформировал альянс и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что, по предварительной оценке альянса, в Польше упала ракета ПВО Украины.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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