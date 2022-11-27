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Пума сбежала из коттеджа в Ленобласти и напала на собаку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пума сбежала из дома в коттеджном поселке недалеко от деревни Манушкино в Ленинградской области в воскресенье, 27 ноября. Хозяин пумы рассказал «Известиям» подробности ее «побега».

Он назвал случившееся «небольшим инцидентом».

По словам мужчины, зверь не бегал по поселку и не нападал на людей. Хищник, как уверяет он, всегда гуляет или на поводке с системой страховки, или на участке под его присмотром.

«В этот раз, когда пума гуляла, сосед выпустил в свой двор собаку. Мы стараемся давать гулять животным по очереди, так как они привлекают внимание друг друга и через забор пытаются кто облаять, а кто задеть лапой. Но в этот раз пума пробила нижнюю планку забора, прорвалась на соседний участок и вцепилась в пса», — рассказал хозяин дикого животного.

Разнимали своих животных оба соседа.

«Да, я согласен, может, надо было другой забор ставить или как-то серьезнее к этому относиться с точки зрения укрепленности. Безусловно, моя вина здесь определенно есть, я этого не отрицаю», — заявил мужчина, подчеркнув, что на людей его пума никогда не нападала.

На данный момент, по словам хозяина, хищница спит дома.

Ранее, в середине августа в Подмосковье открылся необычный парк-приют «Земля прайда» для диких кошек. Все обитатели заповедника — львы и леопарды — оказались там в силу различных обстоятельств, но ни одно из животных не было специально изъято из дикой природы. Парк открыт для посетителей, в нем есть длинный пешеходный мост, чтобы можно было рассмотреть животных в естественной среде. Всего в парке около 50 животных.

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