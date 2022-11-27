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Генсек НАТО призвал Запад продолжить помогать Украине

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Генсек НАТО призвал Запад продолжить помогать Украине. Столтентберг отметил, что поддержка Киева обходится дорого. Позиция Запада якобы сказывается на жизни обычных людей, передает телеканал «Известия». В связи с этим генсек НАТО предрек дальнейший рост цен в Европе. Несмотря на трудности, помощь Украине остается в приоритете. Ранее газета The New York Times писала, что военный потенциал многих стран альянса иссякает. Запад не справляется с большими поставками оружия.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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