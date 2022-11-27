Генсек НАТО призвал Запад продолжить помогать Украине
Генсек НАТО призвал Запад продолжить помогать Украине. Столтентберг отметил, что поддержка Киева обходится дорого. Позиция Запада якобы сказывается на жизни обычных людей, передает телеканал «Известия». В связи с этим генсек НАТО предрек дальнейший рост цен в Европе. Несмотря на трудности, помощь Украине остается в приоритете. Ранее газета The New York Times писала, что военный потенциал многих стран альянса иссякает. Запад не справляется с большими поставками оружия.
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