Попытки дезинтеграции Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) были и будут продолжаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» в воскресенье, 27 ноября.

Он добавил также, что несмотря на сложности и противоречия внутри ОДКБ, структура показала свою эффективность.

«Всегда были попытки дезинтеграции ОДКБ. Они будут продолжаться дальше. Но по крайней мере сейчас мы видим, что несмотря на все сложности, несмотря на возможные противоречия даже между странами-участницами, эта структура востребована. И полноформатно продемонстрировала свою востребованность и эффективность. Имеется в виду урегулирование ситуации в Казахстане», — отметил Песков.

В Ереване 23 ноября прошел саммит ОДКБ. Выступая на нем, президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что судьба ОДКБ зависит от успеха специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Говоря об имеющихся в мире вызовах и угрозах, Лукашенко также констатировал, что в странах ОДКБ складывается непростая ситуация, указав на конфликтные точки, образовавшиеся по периметру РФ.

Важной темой саммита стала также обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В ходе выступления президент России Владимир Путин отметил, что вопросы достижения комплексного армяно-азербайджанского урегулирования требуют пристального внимания со стороны организации. В этот же день генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил о согласовании проекта решения по оказанию помощи Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что внутри ОДКБ в настоящий момент нет общего согласия по поводу агрессии Азербайджана в отношении Армении. Всё это, считает премьер-министр, наносит урон имиджу организации. Он отказался подписать проект декларации Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи его стране.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в урегулировании конфликта между Баку и Ереваном усилия ОДКБ востребованы, но армянская сторона может расценивать ситуацию со своей точки зрения.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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