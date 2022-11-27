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Экс-премьер Италии предрек коммерческую войну между США и ЕС

Бывший премьер Италии Проди предупредил о возможности коммерческой войны США и ЕС на фоне энергокризиса
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Фото: Global Look Press/Nick Zonna
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Между Европейским союзом (ЕС) и Соединенными Штатами Америки может начаться коммерческая война на фоне усугубляющегося энергетического кризиса. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Италии Романо Проди в статье для газеты Messaggero в воскресенье, 27 ноября.

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По словам экс-премьера, из-за энергокризиса ЕС далек от мировой политики по многим важным стратегическим вопросам, что усугубляется разногласиями внутри самого союза.

«Энергетическая буря в очередной раз затмила европейский горизонт, продемонстрировав, что даже в этом очень важном секторе единая политика все еще не представляется достижимой», — написал Проди.

Он указал на то, что разница цен на энергоносители, а также подходов к торговле и решению проблем в энергетической сфере Евросоюза и США грозит коммерческой войной.

«Разница в цене на энергоносители и разность позиций по цене на газ внутри самого ЕС могут вызвать смещение инвестиций и бизнеса в сторону США, а также прогрессирующую деиндустриализацию Европы и открытие настоящей торговой войны между двумя берегами Атлантики», — утверждает Проди.

Политик также отметил, что перспективы у потолка цены на газ, о котором договорились западные страны и который в два раза превышает нынешние рыночные цены, выглядят неясными.

«На самом деле неясно, какова перспектива потолка цены на газ, которая сейчас в два раза выше, чем практикуется на рынке. С другой стороны, введение более низкой цены просто переместит поставки газа на другие берега, особенно азиатские», — написал Проди.

Ранее в этот день, обозреватель газеты Politico Николас Винокур заявил, что политика президента США Джо Байдена может обернуться серьезными проблемами для европейской экономики. Так, по его словам, в обход интересов ЕС США ведут конфронтацию с КНР, направляя максимум ресурсов в это противостояние. Даже экономическая кампания против Москвы и сотрудничество с НАТО на фоне украинского кризиса косвенно обслуживают «дуэль» между Вашингтоном и Пекином.

25 ноября глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал Вашингтон отреагировать на опасения европейцев в связи с высокими ценами на американский газ и актом правительства США о борьбе с инфляцией, который ставит производителей Евросоюза (ЕС) в невыгодное положение на мировом рынке, а также нарушает правила торговли.

19 ноября Politico предрекла торговую войну между ЕС и США. Как отметила газета, Европа готовится ответить Вашингтону на вступление 1 января в силу американского закона о сокращении инфляции, который предусматривает снижение налогов и льготы в сфере энергообеспечения новых предприятий.

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