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Депутат рады призвал украинцев запастись едой на случай повреждения энергообъектов

Депутат Верховной рады Арахамия заявил, что украинцам необходимо запастись едой на случай повреждения энергообъектов
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Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Украинцам необходимо запастись едой на случай повреждения энергообъектов. Об этом в воскресенье, 28 ноября, заявил депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия.

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Он отметил, что следующая неделя будет для Украины тяжелой, так как ожидаются удары по энергообъектам страны.

«Мы призываем каждого дополнительно позаботиться о себе и своих семьях. Сделайте запас воды, пищи длительного хранения, зарядите телефоны и пауэрбанки», — написал он в своем Telegram-канале.

Арахамия подчеркнул, что экстренные службы и органы власти прорабатывают разные сценарии на случай ударов по энергообъектам.

Ранее в этот день в четырех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Речь шла о Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ограничении подачи электроэнергии в 15 субъектах Украины. Он добавил, что специалисты активно работают над восстановлением энергосистемы, однако до сих пор не удалось наладить стабильное обеспечение. Тогда же Арахамия сообщил, что в Киеве из 530 предусмотренных пунктов обогрева закрытыми оказались 20%.

23 ноября российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Тогда в разных частях страны наблюдались перебои с электроснабжением, в том числе Одесская и Киевская области полностью оказались обесточены.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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