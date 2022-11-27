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Синоптик пообещал москвичам усиление морозов и аномально высокое давление

Синоптик Тишковец: календарная зима в Москве начнется с усиления морозов и аномально высокого давления
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Календарная зима в Москве начнется с усиления морозов и аномально высокого давления. Об этом в воскресенье, 27 ноября, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, к концу ноября произойдет усиление монгольского антициклона, поэтому выхолаживание воздуха усилится, а облака станут постепенно редеть.

Тишковец рассказал, что днем 28 ноября температура воздуха в Москве составит –1…–6 градусов, во вторник под утро похолодает до –5…–10 градусов.

«Заключительный аккорд осени, несмотря на солнечную погоду, ожидается уже по-январски студеным, когда в темное время суток столбики минимальных термометров понизятся до –9…–14, в дневные часы не выше –4…–9», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Днем ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что температура в Москве к середине следующей недели опустится до значений января. Он отметил, что морозы окрепнут, а пик похолодания придется на 30 ноября, когда температура окажется на 6–7 градусов ниже нормы и будет соответствовать январским значениям.

25 ноября главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что погода в предстоящие выходные в Москве будет соответствовать климатической норме. По ее словам, в воскресенье прогнозируется выпадение небольшого количества снега.

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