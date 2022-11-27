Минобороны с РЖД запустили для семей участников СВО турпоезд до Великого Устюга

Российские военнослужащие, получившие ранения в ходе специальной военной операции (СВО), после прохождения курса реабилитации отправились вместе с семьями в предновогодний железнодорожный тур до Великого Устюга. Об этом журналистам сообщили в воскресенье, 27 ноября, в Министерстве обороны РФ.

Поездка проводится в рамках проекта Минобороны РФ «Своих не бросаем» совместно с ОАО «РЖД».

«В рамках тура поезд проедет по маршруту Москва – Великий Новгород – горный парк «Рускеала» – Архангельск – Великий Устюг в течение пяти дней», — сказали в оборонном ведомстве, передает «Газета.Ru».

Там уточнили, что в поездку уже отправились 20 военнослужащих с членами своих семей, в том числе 106 детей, самому маленькому из которых три месяца.

Отмечается, что путешествия пройдут в формате «поезд-отель», программа предусматривает экскурсии в каждом городе, где будет останавливаться поезд.

В Минобороны добавили, что планируется запуск еще трех туристических поездов. Составы направятся из Москвы в Великий Устюг 3, 10 и 17 декабря. Всего в акции «Своих не бросаем» примут участие более 1 тыс. человек.

Ранее, 23 ноября, сообщалось, что «Народный фронт» организовал реабилитационную программу для 20 защитников Донбасса, которые были ранены в результате боевых действий. Отмечалось, что военнослужащие начали проходить курс в Тульской области. Помощь в организации реабилитации оказали министерство труда и соцзащиты региона и лично губернатор Алексей Дюмин.

За дни прохождения курса подопечные проекта «Народного фронта» покатались на лошадях, попробовали себя в игре в регби на колясках с членами паралимпийской сборной России, в следж-хоккее, в волейболе сидя, участвовали в турнирах по фехтованию, настольному теннису, пауэрлифтингу, стрельбе из лука и пулевой стрельбе, посетили зооферму.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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