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В Кривом Роге из-за повреждения инфраструктуры остановили движение поездов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Кривом Роге на Украине из-за повреждения инфраструктуры остановили железнодорожное движение. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщил глава местной военной администрации Евгений Ситниченко.

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«Попадание было на территории Криворожского района, Лозоватская община, по железнодорожной инфраструктуре. Было два попадания ракетами, типы ракет устанавливаются. Значительные разрушения, возможности передвижения по железной дороге сейчас нет», — сказал Ситниченко, чье заявление транслировалось на YouTube-канале украинского телеканала «Рада».

В тот же день сообщалось, что в Кривом Роге серьезно поврежден объект транспортной инфраструктуры. Отмечались серьезные разрушения в результате падения ракет.

Ранее в воскресенье в четырех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Речь шла о Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

23 ноября воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. Сообщалось о взрывах в Киевской, Винницкой и Львовской областях, в Запорожье, Одессе и Очакове Николаевской области. В регионах наблюдаются перебои с подачей электричества.

10 октября российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил тогда российский лидер Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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