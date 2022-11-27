В Кривом Роге из-за повреждения инфраструктуры остановили движение поездов

В Кривом Роге на Украине из-за повреждения инфраструктуры остановили железнодорожное движение. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщил глава местной военной администрации Евгений Ситниченко.

«Попадание было на территории Криворожского района, Лозоватская община, по железнодорожной инфраструктуре. Было два попадания ракетами, типы ракет устанавливаются. Значительные разрушения, возможности передвижения по железной дороге сейчас нет», — сказал Ситниченко, чье заявление транслировалось на YouTube-канале украинского телеканала «Рада».

В тот же день сообщалось, что в Кривом Роге серьезно поврежден объект транспортной инфраструктуры. Отмечались серьезные разрушения в результате падения ракет.

Ранее в воскресенье в четырех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Речь шла о Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

23 ноября воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. Сообщалось о взрывах в Киевской, Винницкой и Львовской областях, в Запорожье, Одессе и Очакове Николаевской области. В регионах наблюдаются перебои с подачей электричества.

10 октября российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил тогда российский лидер Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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