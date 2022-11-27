В Риме умер итальянский модельер Ренато Балестра

Умер старейшина итальянской моды Ренато Балестра — ему было 98 лет. В молодости кутюрье увлекался живописью и сценографией. Модой заинтересовался случайно — на спор выполнил удачный эскиз. В итоге страстная любовь к искусству привела Балестру в Голливуд. Модельер снискал славу любимого дизайнера кинозвезд, передает телеканал «Известия». В нарядах маэстро блистали Софи Лорен и Джина Лоллобриджида. Среди постоянных клиенток были Лиз Тейлор и Клаудия Кардинале, а также члены нескольких королевских семей. Бренд Renato Balestra стал важной частью итальянской моды. Наряды дизайнера отличали красота и высочайшее качество пошива.

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