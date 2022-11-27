Электро- и водоснабжение в Киеве почти восстановлено

Электро-, водо-, теплоснабжение и связь в Киеве восстановлены практически полностью. Об этом 27 ноября заявили в Киевской областной военной администрации.

По ее данным, ремонт электросетей на завершающей стадии.

«По состоянию на утро большинство жителей города не только со светом, но и без аварийных и даже стабилизационных отключений. В масштабе столицы водоснабжение, теплоснабжение, связь — всё работает в штатном режиме. Вероятны лишь локальные аварийные ситуации», — указано в Telegram-канале городской администрации.

Ранее в этот день украинские СМИ со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко сообщили, что в воскресенье город может перейти к плановым отключениям электроснабжения.

До этого, 23 ноября, украинские СМИ сообщили о ракетных ударах по объектам в ряде регионов страны. Взрывы прогремели, в частности, и в Киеве.

Отмечалось, что данная атака привела к самым тяжелым последствиям для украинской энергетики за всё время. Без света осталась большая часть населения страны, во многих городах не было отопления и воды.

15 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По данным украинских СМИ, это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям в стране с начала российской специальной военной операции.

Войска РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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