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Читателей Die Welt возмутило решение Шольца остановить закупки нефти из РФ с января

Читателей Welt разозлил отказ Шольца от нефти из России
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Фото: Global Look Press/Annette Riedl
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С января 2023 года по российским трубопроводам в Германию не должно поступать ни капли нефти. Об этом решении канцлера ФРГ Олафа Шольца сообщила газета Die Welt в субботу, 26 ноября.

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«Мы всё время готовимся к вызовам будущего, даже если больше не будет поставок нефти из российских трубопроводов в Шведт (Бранденбург), а также в Лойну (Саксония-Анхальт)», — сказал Шольц на государственном мероприятии, пишет издание.

Это заявление Шольца о прекращении закупок возмутило читателей газеты, которые высказали свое мнение в комментариях под статьей.

«Канцлер, который из личных соображений жертвует своим народом, большинство которого за него не голосовало!» — высказал недовольство Jeff M.

Пользователь под ником Dr. Stefan L. счел такое решение как минимум халатным.

«Это просто преднамеренная халатность. На мой взгляд, это так или иначе безответственно. Хотелось бы, чтобы и у нас были политики, ставящие интересы своей страны на первое место», — отметил читатель.

Многие пользователи призвали канцлера уйти в отставку после всех его некомпетентных, по их мнению, решений и заявлений.

«Отличная идея. [Президент РФ Владимир] Путин потирает руки. Когда это некомпетентное правительство окончательно рухнет в Германии?» — возмутился Stefan L.

С ним согласился другой пользователь под ником Jörg W.

«Какие интересы представляет господин Шольц? Это не может быть интересом Германии! Поэтому он должен уйти в отставку с поста федерального канцлера», — написал он.

Еще один читатель указал, что решение о прекращении закупок российской нефти приведет к еще большему удорожанию топлива.

«Прекращение поставок из России вернет нас к чрезвычайно высокому уровню цен. Мы прекратим поставки, не будем иметь безопасного альтернативного плана и получим то, что в дополнение ко всем другим повышениям цен топливо также снова станет очень дорогим», — отметил Wolfgang J.

23 ноября пользователи Twitter высмеяли заявление Шольца о готовности страны преодолеть зиму. Они раскритиковали слова политика о том, что Германия защищена от кризисов и зимы благодаря гражданам и работе федерального правительства.

В конце октября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что страна несет издержки от антироссийских санкций. По его словам, в интересах Германии остается избавление от энергетической зависимости от России.

В том же месяце сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Тино Крупалла заявил, что развязывание агрессивной санкционной войны против Москвы стало экономической ошибкой Берлина. Он обвинил правительство ФРГ в намеренном сокращении поставок энергоносителей из РФ, так как ранее в этот день Шольц заявил, что стране удалось преодолеть зависимость от российского газа.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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