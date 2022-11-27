Ким Чен Ын во второй раз появился на публике со своей дочерью
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын появился на публике со своей дочерью во второй раз. Об этом говорится в сообщении, распространенном 27 ноября Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
Северокорейский лидер сфотографировался на память с личным составом, внесшим вклад в успешный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа «Хвасон-17».
«Как только уважаемый генеральный секретарь вместе с любимой дочерью вышел на место фотосъемки, все участники в знак выражения наивысшей славы и чувства пламенного уважения к выдающемуся вождю нашей партии, государства и народа товарищу Ким Чен Ыну во весь голос кричали бурные возгласы: «Ура!» — говорится в материале.
Дочь, имя которой новостное агентство КНДР по-прежнему не называет, пришла на фотосессию под руку с Ким Чен Ыном.
Впервые дочь северокорейского лидера появилась на публике 19 ноября в ходе испытательного пуска ракеты «Хвасон-17». На распространенных ЦТАК фотографиях была запечатлена девочка школьного возраста, держащая Ким Чен Ына за руку, пока они вместе обходили новую военную технику.
Имя школьницы не указывалось. По данным южнокорейских СМИ, это девятилетняя Ким Чжу Э.