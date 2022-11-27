Пять человек погибли при крушении вертолета в Южной Корее

Пять человек погибли в результате крушения вертолета возле буддийского храма в восточном прибрежном округе Янъян Южной Кореи в воскресенье, 27 ноября. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на представителей пожарной службы.

По словам официальных лиц, вертолет S-58T разбился около 10:50 (04:50 мск) во время обследования местности на предмет лесных пожаров.

Сообщается также, что премьер-министр Хан Дак Су поручил лесной службе Кореи и местным властям должным образом справиться с последствиями аварии и сделать всё, чтобы помочь семьям погибших.

Он призвал усилить контроль за соблюдением правил безопасности, чтобы не допустить повторения подобных происшествий.

Ранее в этот день сообщалось о двух погибших при крушении вертолета на восточном побережье Южной Кореи.

8 ноября три человека попали в реанимацию после крушения вертолета Ми-2 в Костромской области. Вертолет летел по маршруту город Шарья – город Кострома. В результате аварии погиб один человек — пациент, которого перевозили в больницу. Спасатели нашли всех выживших при падении и передали их врачам.