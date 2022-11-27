Die Welt узнала о планах компаний ФРГ перенести бизнес за границу из-за кризиса

Ряд немецких компаний на фоне усугубляющегося энергетического кризиса в ФРГ стали всерьез рассматривать перенос производства в другие страны. Об этом пишет немецкая газета Die Welt в субботу, 26 ноября.

«Ориентированная на экспорт экономика Германии особенно страдает от высоких цен на энергоносители. Представители отрасли опасаются миграции многих компаний», — сообщает издание.

Авторы материала приводят слова генерального директора Германского промышленного союза Тани Гённер, которая высказала опасения насчет состояния экономики страны и положения немецких компаний.

«Немецкая бизнес-модель находится под огромным стрессом. Каждая четвертая немецкая компания рассматривает возможность переноса производства за границу», — сказала она.

Как утверждает Гённер, высокие цены на энергоносители вместе с ослабевающими темпами роста экономики страны привели к уязвимости немецких компаний по сравнению с положением предприятий в других странах.

«Высокие цены на энергоносители и слабеющая экономика в полной мере сказываются на ситуации в стране, что создает большую нагрузку на наши компании по сравнению с другими международными предприятиями», — заявила Гённер, отметив, что политики должны принять контрмеры, иначе Германия продолжит «беспрепятственно двигаться к опасному повороту».

В тот же день газета Die Zeit привела результаты соответствующего опроса, организованного технологической компанией NielsenIQ, которые говорят о том, что более половины жителей ФРГ были вынуждены серьезно ограничить расходы в связи с беспрецедентным ростом цен. Так, 52% респондентов сообщили, что им пришлось пересмотреть свои финансовые возможности и приобретать только самые необходимые товары. У 44% в планах отказаться от предметов роскоши и покупок «для удовольствия», а 31% участников исследования рассказали о попытках сэкономить на походах в кафе и рестораны.

24 ноября сообщалось, что парламент федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в целях экономии энергии принял решение навсегда отключить горячую воду в офисах депутатов и сотрудников.

Днем ранее Bloomberg узнало о заканчивающихся способах экономии газа у немецких компаний. По данным издания, около 75% компаний страны смогли сократить использование газа в производстве, несмотря на энергетический кризис. Однако теперь, когда способов экономить не осталось, им придется сокращать объемы производства, заявили 41,4% предпринимателей. Отмечается, что еще 12,3% компаний приняли решение о закрытии, так как испытывают серьезные проблемы на фоне энергокризиса.

11 ноября стало известно, что годовая инфляция в ФРГ по итогам октября достигла 10,4%. Это рекордный показатель со времен объединения страны.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

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