Реклама
Прямой эфир
Мир
Die Welt узнала о планах компаний ФРГ перенести бизнес за границу из-за кризиса
Мир
Ким Чен Ын заявил о планах обеспечить КНДР мощнейшим ядерным ресурсом
Мир
Ведущий Fox News назвал Зеленского коррумпированным диктатором
Мир
Американский стендап-комик Фредди Роман скончался в возрасте 85 лет
Мир
Тайвань заявил о приближении восьми самолетов и четырех кораблей КНР
Мир
Вертолет с двумя людьми на борту разбился в Южной Корее
Общество
Российскому военнослужащему отказали в операции в украинском плену
Общество
В России выявили 59 случаев конго-крымской лихорадки в 2022 году
Мир
Сенатор США пригрозил Венесуэле санкциями при задержке переговоров
Мир
Экс-работник Белого дома заявил о способности РФ уничтожить Киев за день
Происшествия
Мужчина и женщина пострадали в результате обстрела ЛНР со стороны ВСУ
Происшествия
Машина взорвалась во дворе жилого дома в Якутске

Die Welt узнала о планах компаний ФРГ перенести бизнес за границу из-за кризиса

Die Welt узнала о планах компаний ФРГ перенести бизнес за границу из-за энергокризиса
0
Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Armin Weigel
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ряд немецких компаний на фоне усугубляющегося энергетического кризиса в ФРГ стали всерьез рассматривать перенос производства в другие страны. Об этом пишет немецкая газета Die Welt в субботу, 26 ноября.

Уроки немецким: как школьников в ФРГ учат экономить энергию
Какой должна быть температура в классах, когда выключать свет и что делать в случае блэкаута

«Ориентированная на экспорт экономика Германии особенно страдает от высоких цен на энергоносители. Представители отрасли опасаются миграции многих компаний», — сообщает издание.

Авторы материала приводят слова генерального директора Германского промышленного союза Тани Гённер, которая высказала опасения насчет состояния экономики страны и положения немецких компаний.

«Немецкая бизнес-модель находится под огромным стрессом. Каждая четвертая немецкая компания рассматривает возможность переноса производства за границу», — сказала она.

Как утверждает Гённер, высокие цены на энергоносители вместе с ослабевающими темпами роста экономики страны привели к уязвимости немецких компаний по сравнению с положением предприятий в других странах.

«Высокие цены на энергоносители и слабеющая экономика в полной мере сказываются на ситуации в стране, что создает большую нагрузку на наши компании по сравнению с другими международными предприятиями», — заявила Гённер, отметив, что политики должны принять контрмеры, иначе Германия продолжит «беспрепятственно двигаться к опасному повороту».

В тот же день газета Die Zeit привела результаты соответствующего опроса, организованного технологической компанией NielsenIQ, которые говорят о том, что более половины жителей ФРГ были вынуждены серьезно ограничить расходы в связи с беспрецедентным ростом цен. Так, 52% респондентов сообщили, что им пришлось пересмотреть свои финансовые возможности и приобретать только самые необходимые товары. У 44% в планах отказаться от предметов роскоши и покупок «для удовольствия», а 31% участников исследования рассказали о попытках сэкономить на походах в кафе и рестораны.

24 ноября сообщалось, что парламент федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в целях экономии энергии принял решение навсегда отключить горячую воду в офисах депутатов и сотрудников.

Днем ранее Bloomberg узнало о заканчивающихся способах экономии газа у немецких компаний. По данным издания, около 75% компаний страны смогли сократить использование газа в производстве, несмотря на энергетический кризис. Однако теперь, когда способов экономить не осталось, им придется сокращать объемы производства, заявили 41,4% предпринимателей. Отмечается, что еще 12,3% компаний приняли решение о закрытии, так как испытывают серьезные проблемы на фоне энергокризиса.

11 ноября стало известно, что годовая инфляция в ФРГ по итогам октября достигла 10,4%. Это рекордный показатель со времен объединения страны.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022