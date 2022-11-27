В Якутии 11 человек пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика

В Якутии 11 человек получили травмы в результате столкновения автобуса и грузовика. Об этом 27 ноября сообщила газета «Комсомольская правда» со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Инцидент произошел на федеральной дороге «Лена». По предварительной версии, водитель автобуса не выдержал дистанцию и врезался в ехавший перед ним грузовик.

Водитель автобуса и еще десять пассажиров получили ранения. Сейчас все они находятся в больнице. Водитель грузовика не пострадал.

В настоящий момент на месте аварии работают оперативники.

Ранее в этот день автомобиль насмерть сбил пенсионерку в городе Урюпинске Волгоградской области. Женщина находилась на парковке местного магазина стройматериалов, когда машина на высокой скорости влетела в нее и стоявший рядом автомобиль. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

Причины и обстоятельства инцидента неизвестны.