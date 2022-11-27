Врач-гастроэнтеролог назвал полезные фрукты для завтрака

Бананы, киви и грейпфруты могут быть полезны для здоровья, если включить их в свой утренний рацион. Такое мнение 27 ноября выразил врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев в беседе с RT.

«Один банан содержит 9% суточной нормы калия, а их потребление положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Так, в частности, утром бананы могут положительно повлиять на нормализацию артериального давления. Также в них много углеводов, что помогает стать более энергичным, что очень нужно утром», ― рассказал Габуев.

Он подчеркнул, что бананы дают ощущение сытости. По словам врача, они способствуют выводу лишней жидкости из организма и уменьшению отеков. В то же время специалист отметил, что так или иначе рацион питания человека должен быть сбалансирован.

«Перебор с этим фруктом может привести как к набору веса, так и к более серьезным последствиям для организма», — обратил внимание Габуев.

Помимо этого, врач отметил особую полезность грейпфрутов из-за высокого содержания в них витамина C, калия и клетчатки.

Также Габуев рассказал, что в киви много фермента актинидина: «Он необходим для расщепления белков и облегчения переваривания пищи».

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