Мужчина и женщина пострадали в результате обстрела ЛНР со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) два раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), выпустив шесть снарядов калибра 155 мм по направлению населенных пунктов Сватово и Нижняя Дуванка. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Отмечается, что украинские боевики совершили артиллерийскую атаку по жилым районам накануне, 26 ноября.

«В н.п. Сватово получила ранения женщина 1953 г.р., повреждено 16 жилых домов, семь хозяйственных построек, магазин «Сундучок», газопровод и линия электропередач», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

В Нижней Дуванке ранен мужчина 1986 г.р. Кроме того, добавили в представительстве, разрушен один жилой дом.

Ранее, 23 ноября, врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что на данном этапе речи об эвакуации жителей республики не идет. Руководитель республики добавил, что обстрелы прифронтовой территории с украинской стороны продолжаются практически каждый день.

Так, накануне корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал, что украинские военные используют местных жителей в качестве живого щита в Рубежном в ЛНР. Он показал кадры, на которых видно, что в ходе боев почти все здания Рубежного были серьезно повреждены, город придется восстанавливать практически с нуля.

В этот же день украинские военные обстреляли Алчевск из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, погибли два человека и еще один ранен. Также отмечается, что полностью разрушены два жилых дома, еще пять повреждены.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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