Реклама
Прямой эфир
Мир
Американский стендап-комик Фредди Роман скончался в возрасте 85 лет
Происшествия
Пожар произошел на НПЗ в Красноярском крае
Мир
Тайвань заявил о приближении восьми самолетов и четырех кораблей КНР
Мир
Вертолет с двумя людьми на борту разбился в Южной Корее
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил пенсионерку в Урюпинске
Общество
Российскому военнослужащему отказали в операции в украинском плену
Мир
Сенатор США пригрозил Венесуэле санкциями при задержке переговоров
Мир
Экс-работник Белого дома заявил о способности РФ уничтожить Киев за день
Общество
В России выявили 59 случаев конго-крымской лихорадки в 2022 году
Происшествия
Мужчина и женщина пострадали в результате обстрела ЛНР со стороны ВСУ
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Камчатском крае
Происшествия
Машина взорвалась во дворе жилого дома в Якутске
Сюжет:

Экс-работник Белого дома заявил о способности РФ уничтожить Киев за день

Экс-работник Белого дома Робертс: Москва может уничтожить Киев за день без ядерного оружия
0
Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Удары по объектам военного управления и энергетики Украины продемонстрировали, что Россия может уничтожить страну без применения ядерного оружия. Об этом 25 ноября написал бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс на своем сайте.

Взрывной характер: к чему приведут ракетные удары по оборонным заводам Украины
ВКС России уничтожили цеха предприятий в Запорожье и Днепропетровской области

«Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия», — написал он.

Как считает Робертс, Россия проявляет сдержанность по отношению к Украине из-за исторической общности.

«Кремль не хочет, чтобы у его границ оказались руины обедневшей страны», — заявил Робертс.

При этом экс-работник Белого отметил, что западные СМИ создали «картину поражения России». Поэтому многих жителей США и Европы сложилось ложное представление о ситуации на Украине.

Между тем издание South China Morning Post 25 ноября написало, что президент Украины Владимир Зеленский должен оставить все идеи о присоединении к стране четырех регионов, которые стали российскими в результате проведенных там референдумов. Как отметили авторы статьи, выдвинутые Зеленским условия могут стать серьезным препятствием к началу диалога между Киевом и Москвой, поскольку президент России Владимир Путин не согласится на них.

Также журналист, военный теоретик иранского издания Kayhan Сейид Мохаммад-Амин Абади заявил, что даже помощь стран НАТО не может принести Украине победу в конфликте с Россией. Как отметил автор статьи, за девять месяцев с начала спецоперации украинский лидер Владимир Зеленский так и не достиг своих целей по возвращению территории Крыма в состав страны.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022