Удары по объектам военного управления и энергетики Украины продемонстрировали, что Россия может уничтожить страну без применения ядерного оружия. Об этом 25 ноября написал бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс на своем сайте.

«Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия», — написал он.

Как считает Робертс, Россия проявляет сдержанность по отношению к Украине из-за исторической общности.

«Кремль не хочет, чтобы у его границ оказались руины обедневшей страны», — заявил Робертс.

При этом экс-работник Белого отметил, что западные СМИ создали «картину поражения России». Поэтому многих жителей США и Европы сложилось ложное представление о ситуации на Украине.

Между тем издание South China Morning Post 25 ноября написало, что президент Украины Владимир Зеленский должен оставить все идеи о присоединении к стране четырех регионов, которые стали российскими в результате проведенных там референдумов. Как отметили авторы статьи, выдвинутые Зеленским условия могут стать серьезным препятствием к началу диалога между Киевом и Москвой, поскольку президент России Владимир Путин не согласится на них.

Также журналист, военный теоретик иранского издания Kayhan Сейид Мохаммад-Амин Абади заявил, что даже помощь стран НАТО не может принести Украине победу в конфликте с Россией. Как отметил автор статьи, за девять месяцев с начала спецоперации украинский лидер Владимир Зеленский так и не достиг своих целей по возвращению территории Крыма в состав страны.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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