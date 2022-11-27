Один человек погиб в результате стрельбы в США

Один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате стрельбы в американском городе Атланта, штат Джорджия. Об этом 26 ноября сообщил таблоид New York Post.

Причины и обстоятельства инцидента не сообщаются. По данным The US Sun, не менее пяти человек получили ранения.

Также пользователи социальных сетей опубликовали кадры из района Атланты, на которых видно повышенное скопление машин полиции и скорой помощи.

Службы города призвали жителей Атланты избегать района, в котором произошла стрельба.

Ранее, 25 ноября, неизвестные застрелили мужчину в одном из районов Нью-Йорка на праздник Дня благодарения. Полиция города занялась установлением личности убийцы, а также опросом свидетелей.

Накануне мужчина получил тяжелые ранения в результате стрельбы в Индианаполисе. Его доставили в больницу. В настоящий момент полиция занята установкой и выяснением обстоятельств инцидента.

Помимо этого, четыре человека (из них трое подростки) пострадали при стрельбе в торговом центре в Темпл-Хиллз в американском штате Мэриленд. Двоих пострадавших доставили в больницу. Их состояние пока оценивается как тяжелое, оставшиеся двое находятся в стабильном состоянии под надзором врачей.

Кроме того, 23 ноября президент США Джо Байден снова поднял тему ужесточения обращения с оружием в стране после произошедшей накануне стрельбы в штате Вирджиния. В этот день магазине Walmart в городе Чесапик, погибли шесть человек, еще несколько были ранены. Уточнялось, что нападавший, по всей видимости, покончил с собой и находится среди погибших.