Реклама
Прямой эфир
Мир
Американский стендап-комик Фредди Роман скончался в возрасте 85 лет
Происшествия
Пожар произошел на НПЗ в Красноярском крае
Мир
Тайвань заявил о приближении восьми самолетов и четырех кораблей КНР
Мир
Вертолет с двумя людьми на борту разбился в Южной Корее
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил пенсионерку в Урюпинске
Общество
Российскому военнослужащему отказали в операции в украинском плену
Мир
Сенатор США пригрозил Венесуэле санкциями при задержке переговоров
Мир
Экс-работник Белого дома заявил о способности РФ уничтожить Киев за день
Общество
В России выявили 59 случаев конго-крымской лихорадки в 2022 году
Происшествия
Мужчина и женщина пострадали в результате обстрела ЛНР со стороны ВСУ
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Камчатском крае
Происшествия
Машина взорвалась во дворе жилого дома в Якутске

Один человек погиб в результате стрельбы в США

0
Фото: New York Post
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате стрельбы в американском городе Атланта, штат Джорджия. Об этом 26 ноября сообщил таблоид New York Post.

Выстрел вхолостую: Байден пытается ужесточить оружейные законы
Инициативу президента-демократа вряд ли поддержат в Верховном суде США

Причины и обстоятельства инцидента не сообщаются. По данным The US Sun, не менее пяти человек получили ранения.

Также пользователи социальных сетей опубликовали кадры из района Атланты, на которых видно повышенное скопление машин полиции и скорой помощи.

Службы города призвали жителей Атланты избегать района, в котором произошла стрельба.

Ранее, 25 ноября, неизвестные застрелили мужчину в одном из районов Нью-Йорка на праздник Дня благодарения. Полиция города занялась установлением личности убийцы, а также опросом свидетелей.

Накануне мужчина получил тяжелые ранения в результате стрельбы в Индианаполисе. Его доставили в больницу. В настоящий момент полиция занята установкой и выяснением обстоятельств инцидента.

Помимо этого, четыре человека (из них трое подростки) пострадали при стрельбе в торговом центре в Темпл-Хиллз в американском штате Мэриленд. Двоих пострадавших доставили в больницу. Их состояние пока оценивается как тяжелое, оставшиеся двое находятся в стабильном состоянии под надзором врачей.

Кроме того, 23 ноября президент США Джо Байден снова поднял тему ужесточения обращения с оружием в стране после произошедшей накануне стрельбы в штате Вирджиния. В этот день магазине Walmart в городе Чесапик, погибли шесть человек, еще несколько были ранены. Уточнялось, что нападавший, по всей видимости, покончил с собой и находится среди погибших.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022